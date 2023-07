Anche Sadio Mané può lasciare l'Europa e cedere alle sirene dell'Arabia Saudita. Dopo un anno negativo al Bayern Monaco, l'ex Liverpool può lasciare la Baviera in estate e, come riporta il media saudita Aawsat News, sbarcare in Arabia, alla corte dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Come spiega il media, nelle prossime 24 ore è attesa una prima offerta in casa Bayern, dove Mané è tutt'altro che incedibile. Negli scorsi giorni Mané ha già trovato un accordo con l'Al-Nassr, che si è incontrato con il suo agente per discutere stipendio, bonus e diritti d'immagine per il campione senegalese.