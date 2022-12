L'Al Nassr sogna in grande e, oltre a Cristiano Ronaldo, mette nel mirino pure N'Golo Kanté. Secondo il portale Foot Mercato, l'obiettivo del club arabo sarebbe quello di convincere il francese, in scadenza a giugno con il Chelsea, a firmare al termine di questa stagione. Due gli ostacoli: il primo è la concorrenza del Barcellona, il secondo ha invece carattere normativo, poiché le regole del campionato saudita prevedono che ogni club possa annoverare al massimo sette giocatori extracomunitari. Dando per assodato l'arrivo di CR7, la società di Riyad dovrebbe lasciarne partire due prima di accogliere tra le proprie fila l'ex Leicester.