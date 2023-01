Agustin Rossi, che ha già trovato l'accordo con il Flamengo per il trasferimento a luglio da svincolato, non resterà al Boca Juniors. Come riporta TycSports, il portiere sarà ceduto all'Al Nassr per un milione di euro: sarà lui a rimpiazzare l'infortunato David Ospina nella squadra di Cristiano Ronaldo.