AlNassr Appoints Guido Fienga as CEO pic.twitter.com/voqynHxsnE — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 27, 2023

L'pesca in Italia per rinforzare il proprio comparto societario. I sauditi hanno infatti annunciato l'arrivo didella società. Fienga in passato ha ricoperto il ruolo di