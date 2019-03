Al nuovo ds della Roma piace l'inno della Lazio? La Roma sta valutando molti profili nel ruolo di ds: il casting dei ds sta scuotendo il mondo giallorosso. Tra Campos, l'italiano Petrachi, l'ex Roma Burdisso, Ausilio dell'Inter, i nomi scorrono all'impazzata su siti specializzati e giornali online. Peccato che uno dei papabili, Campos, in passato abbiamo manifestato più di un apprezzamento... verso la Lazio.



DS ROMA - In una città, la capitale, in cui il derby è sempre caldo, caldissimo, questa è una notizia che rischia di far saltare il banco, o innescare una serie infinita di scherzi e goliardate. L’attuale ds del Lille, in un’intervista rilasciata in passato a Telefoot, non ha nascosto di ammirare la Lazio e i suoi tifosi: “L’inno della Lazio per la sua musica è molto bello, e il calore dei tifosi è straordinario”. A Roma può bastare: il possibile nuovo ds della Roma rischia di aver già parlato troppo?