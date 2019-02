Il Prato batte 2-1 il Viareggio nel derby toscano in Serie D (girone E). Dopo il botta e risposta tra Fofana e Mattei, decide un gol di Riccardo Moreo. L'attaccante classe 1996, con un passato nel settore giovanile del Milan, è stato poi espulso dall'arbitro Catanzaro di Catanzaro per aver esultato "alla Simeone", mettendo le mani verso le parti intime. Proprio come aveva fatto settimana scorsa l'allenatore dell'Atletico Madrid contro la Juventus in Champions League.