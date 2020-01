Il Barcellona pensa a Xavi per il dopo Valverde, sconfitto ieri nella semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Atletico Madrid, ma non ha fatto i conti con l'Al Sadd. Questo il comunicato ufficiale del club saudita: "La possibilità che Xavi vada al Barcellona è normale e prevedibile perché è stato il suo club, la sua casa e dove dovrà tornare in futuro. Ma al momento Xavi è il nostro allenatore ed è concentrato sulla gara di domani Ogni negoziazione sul suo futuro dovrà passare attraverso i canali ufficiali del club".