Xavi Hernández si sta dimostrando tanto vincente e bravo da allenatore, quanto lo era da giocatore, o almeno le premesse sono queste. In un anno e mezzo in Qatar ha vinto 6 titoli con l’Al Sadd, mettendo in mostra un calcio d’ispirazione tutta blaugrana.



Il suo contratto scade a giugno e i qatarioti vorrebbero trattenerlo ma, secondo Mundo Deportivo, Xavi avrà numerosissime pretendenti in estate e non ha ancora deciso il suo futuro. Se Font avesse vinto le elezioni presidenziali al Barcellona lo avrebbe sicuramente portato con sé, ma così non è stato. L'ex numero 6 blaugrana, prima di poter tornare al Camp Nou da allenatore, dovrà convincere del tutto anche Laporta, magari mettendosi in luce anche in Europa.