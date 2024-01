Al-Shabab-Roma, i convocati di De Rossi: out Dybala e Mancini, c'è Belotti

Niente Arabia Saudita per Paulo Dybala. L'argentino, uscito nel secondo tempo sabato col Verona, non risulta nella lista dei convocati di De Rossi per l'amichevole di domani pomeriggio contro l'Al Shabab a Ryad. Anche Spinazzola resterà a Trigoria per curare la mini lesione rimediata contro l'Hellas. Stesso discorso per Mancini alle prese con la pubalgia. Out anche Huijsen e i due infortunati cronici Smalling e Sanches. C'è invece Belotti, al centro di un intrigo di mercato con la Fiorentina. La squadra partirà a breve e farà ritorno giovedì a Roma per preparare la sfida alla Salernitana. Una gara a rischio per lo stesso Dybala.



Ecco la lista dei giallorossi a disposizione di Daniele De Rossi per l'amichevole di mercoledì 24/1 contro l'Al Shahab:

Rui Patricio

Boer

Svilar

Karsdorp

Llorente

Celik

Golic

Reale

Cristante

Pellegrini

Paredes

Kristensen

Bove

Zalewski

Pagano

Pisilli

Vetkal

Mannini

Belotti

Joao Costa

Misitano

Nardozi

Mlakar

Lukaku

El Shaarawy