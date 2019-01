Niente Juventus per Mohanad Ali. L'attaccante iraqeno classe 2000 ha stregato i bianconeri, che per lui si sono mossi presentando anche un'offerta ufficiale. La mossa di Paratici tuttavia non ha dato buon esito, perché l'Al-Shorta, club che detiene il cartellino di Ali, ha rifiutato tutte le proposte ricevute. Lo comunica la stessa società con una nota ufficiale:



"L'amministrazione dell'Al-Shorta ha avuto una speciale riunione per discutere le offerte ricevute da altre società per l'attaccante Mohanad Ali. L'amministrazione annuncia in questo comunicato ufficiale che non considera assolutamente di perdere Mohanad Ali in questa finestra di mercato. Il giocatore rimarrà con la squadra fino al termine della stagione e poi sarà studiato il suo futuro, se continuerà fino alla fine del contratto o ne sceglierà un altro più vantaggioso. La ragione per cui non è stata accettata alcuna offerta è che non corrispondono alla richiesta del club e al valore di un giocatore che asprira a esperienza professionali ai più alti livelli. Ci sono state menzogne sui vari media riguardo ad alcuni club che avrebbero offerto importanti somme di denaro, fino a 6 milioni di dollari, e la società ripete che le offerte pervenute non erano soddisfacenti per le nostre ambizioni. L'amministrazione ha discusso le proposte pervenute in termini di utilità per il giocatore e per il club. E' stata presa la decisione di tenere il giocatore fino alla fine dell'anno per untare a vincere il titolo nazionale e l'Al-Shorta ritiene che Mohanad Ali giocherà un ruolo importante nel realizzare i sogno dei tifosi. Le offerte ufficiali ricevute sono arrivate dai seguenti club: Al-Ain (Emirati Arabi Uniti), Benfica (Portogallo), Galatasaray (Turchia), Genk (Belgio), AEK Atene (Grecia) e Juventus (Italia)".