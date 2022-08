La 30° edizione dellaè ai nastri di partenza.Domani, martedì 23 agosto 2022 ore 17,00 presso la Sala Giunta della FIGC in Via Allegri 14 (Roma), si svolgerà laNella stessa presentazione, saranno anche annunciati i vincitori dei prestigiosi P, assegnati da una prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori: i premi, saranno poi consegnati al gotha del calcio di serie A e B, sempre a Roma, presso il Salone degli Onori del CONI il 10 ottobre.Sul sito e sui social media (Facebook, Instagram, Twitter, You Tube) è on line il programma delle gare, che vedranno coinvolte ben cinque città (Rieti, Amatrice, Roma, Napoli e Terni).Elenco delle squadre partecipanti:Una manifestazione che vede anche l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e la collaborazione di prestigiosi partner quali: Crai, Intesa San Paolo, Algida, Poste Italiane, Fondazione Varrone, Ri.Tec, Arexons e come fornitore tecnico la Umbro e Sixtus. Un grazie particolare alla FIGC e al Presidente Dott. Gabriele Gravina per il sostegno e a Rai Sport e Radio Radio che sono sempre vicine nella comunicazione dell’evento.Diretta conferenza stampa sui canaliDiretta Radio e sul Canale 253 del Digitale Terrestre Nazionale o Canale 96 del Digitale terrestre LazioDiretta streaming web: QUI