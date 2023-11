MasterSport – Master Internazionale in Management dello Sport System - ha aperto le candidature per la nuova edizione. Il corso più antico e longevo italiano ha aperto il bando di candidatura per la prossima edizione realizzata da UNIMORE e UNIRSM.Nato nel 1996 il percorso formativo, ideato da Marco Brunelli (attuale segretario generale della FIGC) con un gruppo di professionisti dello sport, è pronto ad accogliere 25 giovani che come ogni anno ambiscono ad entrare nel mondo dello sport.In oltre 25 anni sono passati dalle aule del masterSport oltre 650 studenti con un tasso di occupazione nel mondo dello sport tra i più alti a livello internazionale. Sui banchi del corso sono passati alcune delle attuali figure apicali di Federazioni, Leghe, Club, Aziende che operano nello Sport ed Advisor. Il legame con gli ex studenti ha permesso di creare un progetto formativo unico nel panorama nazionale e tra i più importanti anche a livello europeo.Il masterSport è stato recentemente eletto dalla rivista Sport Business International come miglior corso al mondo per impatto sulla carriera degli studenti (premio che è una conferma per il terzo anno consecutivo) e come uno dei migliori corsi internazionali. Se la leadership nazionale non è mai stata in discussione questi riconoscimenti internazionali danno estrema fiducia per il sistema sportivo italiano anche del futuro.Nel nuovo bando, come da tradizione, sono previste due modalità di partecipazione ovvero come studente (con immatricolazione UNIMORE e acquisizione del titolo di master internazionale di primo livello) o come uditore (iscrizione che permette maggiore flessibilità oltre alla partecipazione a non laureati, ex sportivi professionisti e lavoratori che desiderano cambiare il proprio percorso di carriera o integrarlo).Il bando è disponibile qui e scade il 20 novembre. A seguire ci sarà la consueta due giorni di selezioni e l’annuncio della nuova aula.Calciomercato.com è partner del master da oltre 10 anni e supporta la formazione dei ragazzi con incontri dedicati alla comunicazione e nuovi media.Per info: