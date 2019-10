Che ila livello internazionale è oramai un dato di fatto; lo dicono i numeri economici del settore (indotto da oltre 1 miliardo e crescita dal 2018 del 26%), lo dicono le attività sempre più frequenti da parte di organizzazioni sportive ed aziende (ultima in ordine di tempo la presentazione del progetto di reclutamento dei giocatori della Nazionale Italiana di efoot da parte di FIGC in vista di Euro 2020) e lo dicono i livelli di seguito del movimento che ha oltre 450 milioni di tifosi in tutto il mondo.In Italia il settore è in forte espansione e sta recuperando mese dopo mese un gap dalla scena internazionale grazie a nuovi team, nuovi progetti ed eventi.In questo scenario, giàcon l’obiettivo di far conoscere le dinamiche del sistema, dare strumenti per operare con successo nel settore, aprire nuove opportunità professionali e supportare i principali attori del settore nel loro percorso di evoluzione.(si può partecipare anche se laureandi o iscritti ad altri atenei)(formula weekend di 6 sessioni a Milano) ed anche per queste caratteristiche è ideale per chi. Recentemente vi abbiamo presentato il nostro progettocon Exeed ed anche per questo crediamo che la 2° edizione del corso per manager esports che è stata cornice del nostro incontro con i nuovi partner possa essere una importante opportunità per gli appassionati del settore.è media partner (anche con un contest che verrà presentato lunedì e metterà in palio un posto alla prossima edizione) ovvero quella di dare voce e rendere protagonisti del corso non docenti tradizionali ma professionisti del settore che presentano le loro esperienze e trasferiscono segreti del mestiere, passione, contatti e strumenti di lavoro.(Mkers, Qlash, Exeed, …) organizzatori di eventi (ESL, Progaming Italia, HEL, PG Esports, …) piattaforme (Faceit) ed advisor (DLA Piper, Sports Generation, …). Il corso è strutturato in 3 moduli acquistabili anche singolarmente che riguardano: Esports Events Planner, Esports Team & Players Management e Esports Business Project.“Quando alcuni anni fa abbiamo cominciato ad immaginare un progetto formativo in ambito esports management ci siamo subito resi conto del potenziale del settore e dei margini di crescita che questo ha in termini economici e di opportunità professionali in Italia. Siamo rimasti sorpresi della risposta da parte dei partecipanti alla prima edizione e siamo felici che la disponibilità, di chi è già protagonista nella scena nazionale e internazionale, sia stata altrettanto importante. Vedere team, player e organizzatori venire in aula a raccontarsi e raccontare il settore è veramente bello e permette di comprendere le dinamiche di un mondo non sempre facile da interpretare.La nuova edizione oltre a nuovi partner e nuovi relatori vedrà anche attività dirette in occasioni di eventi esports italiani e l’opportunità per i partecipanti di presentare loro idee ad aziende che investono nel settore e che sono in cerca di nuovi progetti. Come sempre nei nostri progetti di formazione daremo priorità al confronto con i partecipanti e quindi il numero di posti disponibili rimane molto limitato ma la nostra storia, anche nello sport business dove abbiamo ottenuto riconoscimenti internazionali (qui la classifica del settore), ci ha insegnato che solo con una classe selezionata e contenuta nei numeri si può offrire un prodotto eccellente”.Per informazioni sul masterEsports: www.mastersport.org (sezione Esports).