Fino a poche settimane fa, il passaggio didalalsembrava cosa fatta. I tentennamenti della dirigenza merengue hanno però risvegliato l’interesse di altre big europee per il difensore austriaco, una su tutte il PSG Secondo la testata tedesca Bild, però, con l’elezione didi ieri c'è una nuova importante pretendente per il ventottenne che andrà ina giugno: il, che più di tutti ne avrebbe bisogno viste le prestazioni tutt’altro che eccelse del suo centrale mancino Lenglet. L'di Alaba,, infatti, è in ottimi rapporti con il, il quale ha sì negato di averci avuto contatti recentemente, ma non ha mai nascosto di apprezzare il giocatore durante la campagna elettorale.