"Sto bene a Monaco, ma mi vedo anche prendere una strada diversa". Parole che hanno il sapore di un addio annunciato alquelle cheha recentemente pronunciato. E alle parole sono seguiti fatti che confermano ulteriormente le sensazioni di una separazione imminente:, cui negli ultimi mesi si è affidato anche il compagno di squadra. Sarà dunque il potente procuratore a gestire le discussioni sul futuro dell'austriaco,che difficilmente sarà rinnovato: il preludio di una cessione al termine della stagione, un'ipotesi confermata a gran voce dalla stampa tedesca.- Ma dove può trovarsi la prossima sfida di Alaba? La pista più calda porta in Spagna, dove è pronto ad andare in scena l'ennesimo Clasico di mercato tra. Blaugrana a caccia di un jolly polivalente, capace di giocare sia a sinistra in alternativa a, sia come centrale abile nell'avviare la manovra da dietro; discorso simile per le merengues, disposte a salutare in estatee con unche non dà ancora sufficienti garanzie al centro come sostituto di- Liga ma non solo, perché nel futuro di Alaba può esserci anche la Serie A. Lainfatti monitora da tempo la situazione dell'austriaco,, ma non ha mai tentato approcci concreti per la ferma volontà del Bayern di non cederlo e per l'elevato ingaggio del difensore (quasi 10 milioni di euro a stagione). E se il contratto in scadenza tra un anno ha cambiato la posizione del club bavarese, deciso alla separazione in caso di mancato rinnovo, lo stipendio di Alaba invece resta un ostacolo:, si cerca piuttosto una soluzione a costi più contenuti da utilizzare come backup del brasiliano. Qualora dunque venisse confermata la presenza di Alex Sandro nella rosa della prossima stagione, come filtra da Torino al momento la situazione più probabile, allora questa complicherebbe notevolmente le possibilità di un investimento importante nel ruolo. La Juve quindi non molla ma osserva a distanza le mosse del giocatore, del Bayern e delle due big spagnole, pronta ad affondare solo se Alaba si rivelasse una vera occasione, non solo tecnica ma anche economica.