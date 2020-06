Secondo il Telegraph, il Bayern Monaco potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il 27enne David Alaba, per non correre il rischio di portare il giocatore in scadenza (2021). Fra i club che in passato si sono interessati al duttile difensore austriaco (esterno e centrale) c’è anche la Juventus. Fabio Paratici potrebbe fiutare l’occasione per un colpo low cost.