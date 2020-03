L'attaccante dell'Albacete Roman Zozulya si difende con tono polemico dopo l'accusa di essere nazista. L'ucraino parla così a Sportanalytic.com dopo la gara con il Rayo Vallecano: "Quando tutto è cominciato ero un fascista. Poi hanno cominciato a controllare il mio account Facebook e sono diventato un nazista. Recentemente mi hanno chiamato razzista e, anche se non l'ho sentito, risulta che qualcuno mi dia anche del comunista. Presto mi diranno che sono un 'maricón', che vuol dire omosessuale in spagnolo. Non sarei sorpreso".