Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, parla di Christian Panucci, ex commissario tecnico dell'Albania. Queste le sue parole a Tuttosport: "Quella scelta l'ho sbagliata completamente e chiedo ancora scusa ai tifosi. Per noi la Nazionale è la cosa più importante e lui ha distrutto la squadra. Pensavo fosse un uomo di carattere e invece è un uomo di conflitto: non potrà mai fare l'allenatore. Dopo ogni partita c'erano critiche, tensioni con la stampa. Io cercavo di mediare ma lui faceva le stesse cose e determinava altre spaccature. E, per di più, non pensa al calcio: ama solo i soldi".