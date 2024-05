Albania, i pre-convocati per Euro 2024: tanti 'italiani' per Sylvinho

Getty

L'si prepara per. La nazionale guidata dasarà una delle avversarie dell'nel girone B - gruppo completato da Croazia e Spagna - e tra i giocatori a disposizione ce ne sono tanti che militano in Serie A e Serie B.Il commissario tecnico ha diramato la lista dei 27 pre-convocati verso gli Europei, l'Albania affronterà in amichevole Liechtenstein (3 giugno) e Azerbaigian (7 giugno) prima di partire per la Germania: nell'elenco ci sono Etrit(Empoli), Elhan(Cittadella), Elseid(Lazio), Berat(Atalanta), Marash(Sassuolo, di proprietà della Roma), Ardian(Empoli), Nedim(Sassuolo), Ylber(Lecce) e Kristjan(Inter).

: Simon Simoni (Eintracht Francoforte), Elhan Kastrati (Cittadella), Thomas Strakosha (Brentford), Etrit Berisha (Empoli).: Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Lokomotiv Mosca), Elseid Hysaj (Lazio), Arlind Ajeti (Cluj), Berat Djimsiti (Atalanta), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo), Naser Aliji (Voluntari), Ardian Ismajli (Empoli).: Amir Abrashi (Grassophers), Nedim Bajrami (Sassuolo), Qazim Laçi (Sparta Praga), Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Medon Berisha (LASK), Ernest Muçi (Besiktas).: Rey Manaj (Sivasspor), Jasir Asani (Gwangju FC), Taulant Seferi (Baniyas), Armando Broja (Fulham), Arber Hoxha (Dinamo Zagabria), Mirlind Daku (Rubin Kazan).

Trajneri Silvinjo foli para mediave për 27 lojtarët e përzgjedhur për fazën përgatitore në prag të #EURO2024



Konferenca, në https://t.co/iitNwMDRiF — FSHF (@FSHForg) May 27, 2024

3 giugno Albania-Liechtenstein (amichevole)7 giugno Albania-Azerbaigian (amichevole)19 giugno Croazia-Albania (Europei)24 giugno Albania Spagna (Europei)