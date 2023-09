Nel Gruppo E delle qualificazioni ai prossimi Europei, va in scena questa sera il match tra Albania e Polonia. Tanta Serie A in mezzo al campo con Asllani, Bajrami e Ramadani da una parte e Zielinski dall’altra. Di seguito le formazioni ufficiali:



ALBANIA (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Asllani; Bajrami, Cikalleshi, Uzuni. All. Sylvinho



POLONIA (4-4-2): Szczesny; Kaminski, Bednarek, Kedziora, Cash; Kiwior, Zielinski, Szymanski, Kriychowiak; Lewadowski, Bereszynski. All. Fernando Santos