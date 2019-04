Come anticipato da Calciomercato.com, sarà Edy Reja il nuovo ct della nazionale albanese: dopo Christian Panucci, esonerato dalla federazione albanese, il presidente Armand Duka ha scelto l'ex allenatore di Napoli, Atalanta e Cagliari tra le altre come commissario tecnico per il nuovo corso. La comunicazione ufficiale è arrivata da parte della tv albanese.



BATTUTI ZACCHERONI E GUIDOLIN, E' IN ARRIVO A TIRANA - Reja dovrà guidare la nazionale albanese alle qualificazioni per gli Europei del 2020: battuti sul filo di lana Alberto Zaccheroni e Francesco Guidolin, altri nomi che si facevano per il post Panucci. L'x allenatore del Napoli arriverà martedì a Tirana per firmare il proprio contratto con la Federazione calcistica albanese. Nato nel 1945, il 73enne allenatore ha allenato diverse squadre in serie A, ma anche in Croazia.