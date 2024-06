Getty Images

Partita: Albania-Spagna

Data: lunedì 24 giugno 2024

Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00

Canale TV: Sky Sport (canale 253)

Streaming: Sky Go, NOW

(lunedì 24 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo B nella fase a gironi di Euro 2024. Una partita decisiva, specialmente per le sorti della compagine di Sylvinho, obbligata a vincere per sperare di proseguire nella manifestazione continentale. Iberici, invece, già sicuri del 1° posto nel girone. Rodri assente per squalifica.

Albania-Spagna viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport (canale 253), su Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Croazia-Italia) su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.- Telecronaca affidata a Antonio Nucera su Sky Sport canale 253, a Daniele Barone in Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Ramadani, Asami, Asllani, Bajrami, Laci; Manaj.

Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi; Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal; Joselu.