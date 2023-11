Sylvinho, ct dell'Albania, ha parlato a Cronache di Spogliatoio soffermandosi anche sul centrocampista Kristjan Asllani: "Non gli direi mai di lasciare l'Inter per giocare di più. A me importa cosa fa in nazionale e con noi ha dimostrato di essere fortissimo".



Sylvinho ha parlato poi dell'avventura con l'Albania, culminata con la qualificazione a EURO 2024: "Sapevo cose dell'Albania, solo attraverso Rey Manaj che ho allenato all'Inter (era assistente di Roberto Mancini, ndr). Non sapevo niente di più. Poi sono arrivato lì e ho visto che tutte le persone parlano italiano, lo conoscono, parlano inglese, spagnolo. Per un allenatore è importante parlare senza interprete. Gli albanesi sono un popolo cordiale e ospitale, come noi brasiliani. Mi hanno fatto sentire a casa, fin dall'inizio quando sono arrivato: mi hanno offerto caffè e cena ovunque. Mancini? Dopo la qualificazione mi ha scritto mandandomi i suoi complimenti. Mi ha allenato e poi sono stato suo assistente all'Inter. È un vincente, lo è stato all'Inter, al City e in Nazionale. Ovunque abbia allenato, ha portato la squadra a un livello molto alto".