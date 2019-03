Christian Panucci non è più il commissario tecnico dell'Albania. L'allenatore italiano paga la sconfitta in casa contro la Turchia nel primo match di qualificazione agli Europei 2020 e viene sollevato dal proprio incarico a meno di due anni dalla sua nomina, arrivata nel luglio 2017 al posto di Gianni De Biasi. Ecco il comunicato: "La Federazione di calcio albanese annuncia che oggi ha ufficialmente interrotto la cooperazione con l'allenatore Christian Panucci. Ringraziamo Panucci per il lavoro svolto finora e gli auguriamo il successo nella sua carriera. La squadra nazionale nella seconda partita eliminatoria ufficiale contro Andorra sarà guidata da Ervin Bulku e Sulejman Mema, così come dal resto dello staff attuale".



La situazione tra Panucci e i vertici dirigenziali della federazione albanese si era irrigidita negli ultimi tempi, a causa dei cattivi risultati (in 15 partite della sua gestione, ha collezionato 4 vittorie, 2 pari e 9 sconfitte) ma anche per la gestione di alcuni dei calciatori più rappresentativi dello spogliatoio, tra cui il portiere della Lazio Strakosha, escluso dall'ultimo impegno per aver raggiunto in ritardo il ritiro della sua nazionale a causa dello slittamento di un volo.