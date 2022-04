Demetrio Albertini, ospite di Calciomercato nella nostra ultima diretta Twitch, ci ha svelato alcuni aneddoti relativi ad alcuni grandi campioni con cui ha condiviso i campi di gioco da calciatore: dal Fenomeno Ronaldo all'ex compagno di squadra al Milan Andriy Shevchenko, col quale rimasto in contatto in questi ultimi tempi per ricevere notizie sulla guerra in Ucraina.