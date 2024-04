Albertini avvisa il Milan: 'Inaccettabile vedere l'Inter festeggiare lo Scudetto nel derby. Se vincono, sparisco una settimana'

Momento molto delicato per il Milan che si trova alla vigilia del derby contro l'Inter, una partita che potrebbe consegnare aritmeticamente lo scudetto nelle mani dei cugini davanti al popolo rossonero, uno smacco unico che va evitato. Di tutto questo e non solo ha parlato Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.



"Derby? Non sarò a San Siro. Penso di spegnere il telefono e di riaccenderlo in caso di vittoria, altrimenti avviso già adesso gli amici interisti: non mi troverete per una settimana. Scherzi a parte, questo derby va vinto, per un tifoso milanista vero sarebbe inaccettabile vedere l’Inter festeggiare lo scudetto proprio domani. E’ un concetto che dovrebbe essere chiaro anche ai giocatori, che invece pareggiando con il Sassuolo hanno perso un’occasione e si sono cacciati in questa situazione…"