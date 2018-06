“E’ un giocatore di grande esperienza, che ha talento. È stato un po’ sfortunato con gli infortuni dopo aver lasciato l’Atletico Madrid. Però credo che un giocatore del genere non possa non essere nella Colombia se vogliono vincere. Dovrà mettere tutta la sua esperienza al servizio della squadra”. Cosi Albertini sulla possibilità che il Milan prenda Falcao ai microfoni di GoalColombia.



SU BACCA: “E’ un goleador, secondo me ha caratteristiche simili a quelle di Filippo Inzaghi. È un giocatore che segna molto ha ha bisogno di una squadra che lo supporti molto e crei occasioni da gol e lo metta in condizione di segnare. L’Italia è differente dalla Spagna, ma penso che possa far bene al Milan”.