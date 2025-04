Albertini: "Il Milan non può giocare solo per la Coppa Italia, con due trofei non puoi essere soddisfatto"

Getty Images

, ex giocatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport."No, ma me la auguravo. Diciamo che era una speranza, più che un’aspettativa. La squadra ha retto bene il primo tempo, poi ha trovato il suo ritmo imponendosi nettamente e con merito"."Di Rafa raccontiamo sempre gli stessi pregi e gli stessi difetti. È un bellissimo giocatore con potenzialità incredibili, ma prima di ogni incontro non sai mai che tipo di Leao andrà in campo"."Per me è un grande giocatore, ma la valutazione spetta ai dirigenti. E poi l’accordo va trovato da entrambe le parti".

"Grande giocatore anche lui. Nelle ultime partite sta tornando a ottimi livelli. Pure in questo caso la scelta la lascio alla dirigenza e alla volontà delle parti di raggiungere un’intesa"."Un’eventuale vittoria della Coppa Italia farebbe felici noi tifosi, i giocatori e la dirigenza, ma se sei il Milan, non puoi essere soddisfatto"."Premesso che ci sono società che non vincono una coppa da tempo, il Milan da tre anni non lotta per lo scudetto e negli ultimi due non è mai arrivato agli ottavi di Champions. Battere il Bologna il 14 maggio sarebbe bellissimo, ma un club così non può giocare ‘solo’ per la Coppa Italia: se indossi questa maglia devi puntare al tricolore e partecipare sempre alla Champions. Non qualificarti all’Europa League grazie alla coppa nazionale".