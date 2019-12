Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a margine del Gran Galà dell'Aic di Lautaro Martinez: "L’Inter deve tenere Lautaro Martinez e spero che resti nel nostro campionato perché sarebbe un dispiacere perdere un giocatore del genere”



SULLA SFIDA INTER-JUVE - "Come vedo la sfida Juve-Inter per lo scudetto? Affascinante, perché sono due squadre che sono partite bene, si stanno contendono il primato con grande entusiamo e questo fa bene a tutto il movimento".