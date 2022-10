Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a margine dell'evento in cui sono state rese note le nomination del Gran Gala del Calcio 2022 di AIC e tra i temi toccati c'è il rinnovo di Rafael Leao con i rossoneri: "Molto difficile trattenerlo. Credo che il Milan abbia una situazione di gestione molto complicata vista da fuori. Tante volte però è il desiderio del giocatore e dipenderà da lui e da cosa vuole fare. Ora si conosce il progetto del Milan: stanno crescendo tanti giocatori, hanno vinto lo scudetto meritatamente, hanno allenatore e società solida, si migliora di volta in volta. Dipenderà cosa vorrà lui personalmente", riporta MilanNews.it.