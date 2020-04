L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini è intervenuto a Sky Sport: "Quanto ci vorrà per rivedere i rossoneri a grandi livelli? Dipende tutto dalla dirigenza: serve un progetto sportivo, non basta il mercato. Tonali mio erede? Sicuramente ha caratteristiche simili a quelle che avevo io, ma non amo etichette e paragoni. I centrocampisti sono cambiati rispetto alla nostra generazione. Fare l'allenatore in futuro? Faccio una battuta? non ho voluto fare l'allenatore perché non ho mai voluto avere a che fare con i calciatori. E' una professione molto difficile. Io volevo fare il dirigente: è un percorso più difficile, serve anche una vocazione politica".