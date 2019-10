Gabriele Albertini, presidente di Assolombardia, ha parlato oggi al Teatro della Scala - alla presenza anche di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte -, soffermandosi anche sul nuovo stadio di Milano: "All'inizio mi sembrava uno spreco di risorse e poi da ex sindaco ho una certa affezione sentimentale per San Siro, la Scala del calcio. Però dopo aver visto i progetti e chiarito che tutto avverrà con investimento a rischio di privati credo sarà un vantaggio per il capitale della città. La mia posizione è cambiata da 51% no a 51% sì. Progetti? Mi piace quello che reinterpreta in maniera originale le guglie del Duomo di Milano. Certo, c’è l’incognita Olimpiadi perché il 2026 è dietro l’angolo e non si può perdere tempo. Il nuovo stadio dovrà essere pronto per la cerimonia di apertura". Lo riporta linkiesta.it.