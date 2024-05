Albertini: “Pioli? Non ha mai avuto la squadra più forte però ha vinto lo scudetto”

un' ora fa



L’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini spezza una freccia in favore di Stefano Pioli a Tvplay:!Non dipende da noi ma dalla società e da quali sono i loro obiettivi futuri. Il mister ha dimostrato in questi anni di arrivare sempre agli obiettivi, poi dopo il lavoro della società deve essere quello di valutare la sinergia tra il presente, il passato ma soprattutto anche il futuro. Io non parlerei tanto di ingratitudine. Io penso che Pioli abbia fatto un grandissimo lavoro in questi anni, va riconosciuto perché non ha mai avuto la squadra più forte del campionato però in questi ultimi anni ha raggiunto sempre la Champions League e ha vinto anche lo scudetto".