Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, l'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha parlato del calcio italiano, ricordando quanto fosse forte il Ronaldo visto con la maglia dell'Inter. Non è mancata, inoltre, una battuta sul nuovo allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti.



“Ronaldo? Adesso non riesce più a giocare, ma noi lo abbiamo visto nel suo momento migliore quando giocava in Italia e quante botte abbiamo dovuto dargli in campo per fermarlo... Ancelotti al Napoli? Per loro è come aver preso Messi, è uno degli allenatori più importanti del mondo e credo possa equilibrare l'ambiente”.