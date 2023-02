“Oggettivamente non posso paragonare il cambio di modulo o meno. Quando ho parlato di sentimento ho parlato di interpretazione, io ho visto tre partite dal vivo, contro la Roma e i derby, e oggettivamente avevo visto un Milan spento. Invece in Champions ho visto un Milan ritrovato con quel sentimento giusto che ci ha fatto gioire in questi ultimi mesi”. Così Demetrio Albertini alla festa di Fondazione Milan.