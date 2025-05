Juventus: Alberto Costa a un passo dalla gloria, poi l'errore. Il futuro può essere già altrove

La (mezza) stagione di Alberto Costa alla Juventus si è trasformata in una corsa a ostacoli. Arrivato a gennaio con l’etichetta di talento da seguire, il classe 2003 ha vissuto mesi fatti più di attese che di conferme. Un salto non semplice: dal calcio portoghese all’intensità tattica e fisica del mondo bianconero, con tutti gli annessi e connessi di un trasferimento che, per un diciottenne, significa molto più che cambiare semplicemente squadra. Non è mancato il sostegno, né da parte della famiglia – sempre al suo fianco a Torino – né del club, che ha provato a inserirlo con cautela. Ma il tempo, nel calcio ad alto livello, è un lusso che raramente si può concedere a lungo.

L'OCCASIONE SPRECATA - Il momento della verità era arrivato. Contro il Bologna, in una gara cruciale nella corsa alla Champions League, Costa entra a gara in corso e ha la chance per riscrivere la sua narrazione. Tutto negli ultimi minuti, tutto nei suoi piedi: un'occasione limpida, a tu per tu con la gloria. Ma il pallone non finisce in rete. Finisce impallato dagli avversari. E con lui, anche l'opportunità di cambiare il proprio destino – e forse, quello della Juventus. Un errore che fa rumore, perché pesa il momento, pesa la classifica, pesa anche il cognome ancora sconosciuto ai più. Eppure, non sarà certo un episodio a cancellare il potenziale.

LA JUVE RIFLETTE - In casa Juventus non si parla di bocciatura, ma di percorso. Il talento di Costa resta intatto, così come la fiducia della dirigenza, che lo ha voluto fortemente a gennaio. Ma per crescere davvero, servono minuti veri e continuità, ingredienti difficili da trovare in una rosa che punta a tornare stabilmente tra le prime d'Europa. Ecco perché l'ipotesi prestito prende sempre più forma. La Juve può individuare così la soluzione ideale: diversi club della Primeira Liga hanno espresso interesse, soprattutto realtà che puntano su un calcio tecnico e sulla valorizzazione dei giovani. Un ritorno in Portogallo, in un contesto familiare ma competitivo, potrebbe rivelarsi la scelta giusta per costruire il Costa del futuro.