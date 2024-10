Getty Images

Albertosi sul Milan: “Leão è questo ormai. Il leader? Maignan, non ho dubbi”

51 minuti fa

L’ex portiere del Milan Albertosi è stato intervistato da Tuttosport: Leao è questo ormai: un giocatore forte che va a corrente alternata. A volte è incontenibile, a volte non tocca la palla per 20 minuti… Chi è il leader? Non ho dubbi: Maignan. Il portiere francese da anni ha un rendimento elevatissimo e le sue parate valgono diversi punti in più ogni campionato"