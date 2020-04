In pochi secondi il ponte che collega la strada statale della Cisa e la provinciale di Albiano attraversando il fiume Magra è crollato, accartocciandosi letteralmente su sé stesso. È successo questa mattina alle 10.20 e per una volta, grazie al coronavirus, il conto dei feriti è leivissimo e non conta vittime.



TRAFFICO ASSENTE - Sì perchè di solito quel tratto stradale è ampiamente trafficato, anche da mezzi pesanti, ma il traffico dato il lockdown imposto dai dpcm per il virus, era ridotto ai minimi termini. Non ci sono vittime accertate e soltanto due veicoli sono rimasti coinvolti con gli autisti che sono stati trasportati in ospedale con qualche ferita e sotto choc.



LE POLEMICHE - A fare però rumore, più del crollo, è la polemica che attorno alla struttura si era già creata nel corso degli ultimi 5 mesi e che aveva fatto discutere anche i sindaci dei comuni di Aulla (non poco distante da La Spezia) e Albiano Magra. Diversi automobilisti e i primi cittadini delle due citta con i rispettivi assessori avevano denunciato all'Anas le crepe che si erano formate sul ponte fra cui una vistosissima in seguito a un'ondata di maltempo. L'intervento dei tecnici, riporta il Corriere della Sera, aveva "rattoppato" l'intera struttura con garanzie di stabilità ed esclusione di ogni rischio. Oggi il crollo, la strage evitata per miracolo, e le polemiche che si rifanno fortissime.