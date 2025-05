Albinoleffe-Atalanta Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il colpo grosso di Trento compiuto dall', consente alla seconda squadra della Dea di contendere l'accesso alla fase nazionale dei Playoff di Serie C all'. Gli uomini di Lopez, quarti classificati in campionato, debuttano nella poule promozione al secondo turno della fase girone e avranno il vantaggio di potersi qualificare anche pareggiando: in caso di parità al 90', infatti, ad andare avanti saranno i padroni di casa poiché piazzati meglio degli orobici (giunti ottavi) al termine della stagione regolare.Tutto ciò che c'è da sapere su Albinoleffe-Atalanta U23: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.

