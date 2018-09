Tornato in nazionale dopo tre anni di assenza, il difensore del Napoli Raul Albiol ha parlato a Radio Marca: "Dopo tanto tempo è normale non aspettarsi la convocazione. Bisogna essere sempre pronti e, se capita, cogliere l'opportunità. Luis Enrique? Ci ha parlato chiaro ed è la cosa più importante. Dobbiamo adattarci il prima possibile alle sue idee, la sua idea di gioco ci sembra molto buona, al gruppo piacerà avere un allenatore così".



CR7 - Albiol parla poi dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "E' difficile che faccia 40 gol qui, è un altro calcio rispetto alla Spagna. La Serie A ha guadagnato molto con il suo arrivo, c'è stato un boom e ora c'è molto più interesse per la competizione".