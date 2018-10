Il difensore del Napoli Raul Albiol ha rilasciato un'intervista a La Razon: "L'arrivo di Ronaldo dà maggiore lustro al campionato, avere uno dei migliori della storia induce tutti a guardare alla Serie A come uno dei più importanti campionati. Un impatto simile a Maradona? Non ho vissuto quegli anni, ma credo sia difficile, perché a distanza di tanti anni Maradona continua a essere un idolo a Napoli. Lui al Napoli ha vinto due scudetti, una Coppa Uefa, che qui non erano mai state vinte. Era una squadra normale, con Maradona divenne grande".