Alcaraz alla Juventus, ma poteva essere Inter. Il Racing, Baccin e la frase a Marotta: 'Ve lo abbiamo soffiato'

Gianluca Minchiotti

Chissà se il nuovo acquisto della Juventus, l'argentino Carlos Alcaraz, riuscirà già a essere fra i convocati per il derby d'Italia di domenica sera al Meazza contro l'Inter. Quel che è certo, è che che il classe 2002, che sta per trasferirsi alla Juventus in prestito oneroso per circa 3,8 milioni di euro con diritto di riscatto (senza obbligo) per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, sarebbe potuto diventare un giocatore dell'Inter.



L'INTER E IL RACING - Ci riferiamo, in particolare, all'estate del 2022 e al mercato invernale di un anno fa, gennaio 2023. In quel periodo, a parlare dell'interesse dell'Inter per Alcaraz fu il suo agente, Sebastian Lopez, intervistato da Tuttosport: "L'Inter? Oltre ai vari apprezzamenti dell'estate (2022, ndr), lo hanno continuato a seguire, come dimostra il viaggio in Sud America di Dario Baccin". A stuzzicare l'apprezzamento dell'Inter per Alcaraz, oltre alle qualità del giocatore, era stata anche la sua provenienza, quel Racing Club che è stato culla di due campioni della storia nerazzurra: "I nerazzurri, forse anche per quel che è stato Diego Milito e per quel che è ora Lautaro Martinez, sono particolarmente interessati a Carlos", raccontava Lopez. Che poi concludeva: "Noi stiamo aspettando. Quanto vale? Sui 15 milioni di euro: anche se la cifra potrebbe abbassarsi inserendo una clausola che permetta di lasciare al Racing una percentuale sulla futura rivendita".



MAROTTA E ALCARAZ - Alla fine, nonostante il viaggio in Argentina di Dario Baccin, Alcaraz finì in Inghilterra, al Southampton, il club che ora sta cedendo il giocatore alla Juventus. E fu proprio l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, sempre a gennaio del 2023, in un'intervista al Corriere della Sera, a commentare così il trasferimento di Alcaraz al Southampton: "Mi sta corteggiando il mio amico Giorgetti? No, guardi qui. Mi ha mandato un messaggio per prendermi in giro e dire che ci avevano soffiato loro Carlos Alcaraz del Racing. Giancarlo è tifoso del Southampton". Marotta rispondeva a una domanda relativa a Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze, e a un eventuale futuro in politica dell'ad dell'Inter.