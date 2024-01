Alcaraz alla Juventus: quando Giuntoli voleva portarlo al Napoli

La Juventus pesca il nuovo acquisto dalla Championship, la seconda divisione inglese. Si tratta di Carlos Alcaraz, che i bianconeri hanno chiuso in poche ore in prestito con diritto di riscatto. Classe 2002 del Southampton, stesso nome e stesso cognome del tennista ma nazionalità diverse: il centrocampista è argentino, l’altro spagnolo. Solo omonimia.



COME CAMBIA LA JUVENTUS CON ALCARAZ



ALCARAZ-NAPOLI: IL RETROSCENA - L’Alcaraz calciatore è un pupillo di Cristiano Giuntoli che un anno fa voleva portarlo al Napoli. L’ex direttore sportivo azzurro ne aveva parlato con Spalletti che aveva dato l’ok per avviare i contatti. Piaceva anche a lui. Così i dirigenti del Napoli hanno chiesto informazioni al Southampton che ha chiesto 20 milioni. Tanti. Troppi per De Laurentiis. Pista abbandonata e virata su altri obiettivi.



CHI È ALCARAZ - Un anno dopo Giuntoli l’ha portato alla Juventus. Alcaraz è un centrocampista offensivo, una mezz’ala alla Nainggolan con i tempi giusti per inserirsi in area avversaria. Nel Southampton ha giocato anche da centrocampista esterno sia a destra che a sinistra, ha fatto l’ala in un tridente e ogni tanto veniva schierato anche da prima punta. Un giocatore duttile che dal centrocampo in su può giocare ovunque, Allegri cercava uno con le sue caratteristiche, che possa garantirgli quei gol e quella qualità che ha perso con l’assenza di Pogba.



