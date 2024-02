Alcaraz: 'Giocavo con la Juventus alla Playstation e ora sono qua. Vi spiego il mio ruolo'

Redazione CM

Carlos Alcaraz, nuovo centrocampista della Juventus, si è presentato attraverso i canali ufficiali del club bianconero rilasciando la sua prima intervista "italiana":



"È stato tutto molto rapido, ma anche molto bello. Il mio agente mi ha detto dell’interesse e io ho cercato di stare tranquillo. La mia fidanzata mi ha dato grande sostegno, è stato tutto molto bello. Sapevo di dover stare calmo perché le cose potevano non andare bene, ma ora sono qui e sono molto contento di essere in questo grande club. I primi giorni qui sono stati molto belli”.



SENSAZIONI - “È stato impressionante, è un sogno. So che dovrò impegnarmi molto per centrare gli obiettivi sia con la Juve che a livello individuale. È stato pazzesco perché giocavo con la Juve alla Playstation e ora sono qui”.



ARGENTINI ALLA JUVE - “È un onore, arrivare qui è una bella sensazione. Devo dire che ho visto molte partite quando c’erano qui Di Maria, Paredes, Dybala, è stato molto bello”.



RUOLO - ​“Ho sempre giocato a centrocampo sia a destra che a sinistra, è il ruolo in cui mi trovo meglio. Arrivo qui con molta grinta, voglia di vincere, di giocare. Sono un ragazzo molto competitivo, non mi piace perdere. Per questo darò il massimo finche vestirò questa maglia”.



ISPIRAZIONE - “Da bambino mi è sempre piaciuto molto Cristiano Ronaldo, è stata un’ispirazione per me e per tutti. Quando giocavo al Racing mi piaceva molto un mio compagno, Zaracho. È stato di grande esempio, ma CR7 è stato la maggiore ispirazione”.



MESSAGGIO - “Sono molto contento di essere qui, ringrazio i tifosi per i tanti messaggi su Instagram. Sono molto felice e voglio che sappiano che quando potrò difendere questa maglia lo farò al massimo”.