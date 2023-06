Clamoroso in Belgio: l'Anversa allenato da Mark Van Bommel non riesce a vincere contro il Genk, pareggia 2-2 all'ultimo secondo grazie al gol dell'ex Tottenham e Atletico Madrid Toby Alderweireld, ma festeggia lo stesso il titolo belga visto che l'Union Saint-Gilloise si fa rimontare da 0-1 a 3-1 dal Bruges senza obiettivi. La festa, per il club della capitale, è sfrenata.