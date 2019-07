Dopo le cessioni di Marcano e soprattutto di Manolas, la Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Al momento, infatti, Fonseca può contare solo su Federico Fazio, Juan Jesus e il neo-arrivato Gianluca Mancini. Petrachi, ds giallorosso, ha individuato da tempo il profilo giusto: si tratta di Toby Alderweireld, centrale del Tottenham, titolare nell'amichevole di ieri contro la Juventus a Singapore.



AFFARE COMPLICATO - Al termine dell'incontro, il belga ha parlato in zona mista: "Voglio solamente dire che sono totalmente concentrato sul Tottenham. Nel calcio succede tutto molto in fretta, ma posso ribadire che sto pensando solo a lavorare per essere pronto ad affrontare nel miglior modo possibile la nuova stagione". Frasi di circostanza, che non lasciano però buone speranze ai giallorossi, frenati anche dall'ostacolo rappresentato dalla clausola rescissoria di 28 milioni di euro, per la quale gli Spurs sembrano irremovibili.



LE ALTERNATIVE - Ecco allora che Petrachi studia nuove ipotesi: secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l'alternativa porta il nome di Daniele Rugani. Seguito già da Monchi in passato, il difensore è chiuso dalla concorrenza di Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral. Con la Juve, però, andrà trovato l'accordo economico: i bianconeri chiedono 30 milioni di euro, e l'ingaggio del giocatore è sostanzioso. La terza pista porta a Lucas Verissimo, difensore 23enne del Santos, valutato 8-9 milioni di euro.