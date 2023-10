Aldo Serena, storico attaccante di Inter e Juventus, ha parlato di Romelu Lukaku tramite il suo profilo Twitter. L'ex centravanti si era trovato nella stessa situazione di Big Rom quando si era trasferito dal Torino alla Juve: "Ci sono passato, è una pressione enorme quella che ti schiaccia ogni poro della pelle. Devi astrarti, allontanarti mentalmente da quel contesto di urla e di offese, e dimenticarti del passato: la cosa più difficile. Romelu non ci è riuscito ed ha vinto il pubblico. Non si tratta delle occasioni o meno avute per fare goal. È la presenza in campo, la capacità di lottare, di essere attivo che è mancata, segno che la tensione, l’ansia personale aveva creato la crepa. Il primo derby quando sono passato dal Toro alla Juve è stato durissimo. Avevo una città contro, ed alcuni tifosi del Toro ancora adesso dopo quasi 40 anni sono astiosi nei miei confronti"