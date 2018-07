Nuove pagine della querelle Buffon-Seredova. La bellissima modella ceca ha infatti concesso una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha svelato una nuova indiscrezione di come ha scoperto di essere stata tradita.



IL FIGLIO - "Mio figlio era in vacanza con il papà a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: 'Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?'. Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma. Chi tiferei in una sfida tra Juve e Psg? Ma che domanda... la Juventus".