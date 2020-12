Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, portiere della Juventus, parla a Chi, raccontando come passerò le vacanze natalizie: “Io sono di Praga, non è che devo limitarmi a scollinare un comune! Così, probabilmente per la prima volta nella mia vita, per la prima volta in ben 42 anni, non farò il Natale con i miei genitori. Avrei voluto andarci, per di più io sono immune, ma in ogni caso ce la quarantena, dunque non si può. Trascorrerò il Natale con i miei figli: Louis, David e la piccola Vivienne Charlotte. I ragazzi di solito passano la vigilia con me e il 25 con Gigi, vedremo come fare, mentre ogni anno ci scambiamo il 31, un anno a testa. Quello a me interessa poco, ma quest’anno potrebbe essere un capodanno che non ​vedo l’ora che finisca”.