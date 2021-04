Umberto Eusepi, attaccante dell’Alessandria, autore della doppietta che ha steso la Juventus Under 23, parla nel post partita, come riporta grigionline, dicendo la sua sulla corsa alla promozione diretta, con i grigi che inseguono il Como a 3 punti (i lariani hanno una partita in meno): “"Non posso negare di aver gufato il Como. Non ho i superpoteri, ma ce la giocheremo fino alla fine. Sappiamo che se loro le vincono tutte vincono il campionato. Ma noi ci crediamo, crediamo nella vittoria nello scontro diretto. Noi siamo agguerriti e cercheremo di mettere pressione da dietro. Il campo, come sempre, sarà sovrano, ma tutti devono sapere che noi ci siamo”